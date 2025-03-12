Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den paylaşım geldi

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Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı kamp kadrosu açıklandı.

Çağlar Söyüncü'yle birlikte kadroya dahil edilmeyen isim Allan Saint-Maximin oldu.

KADROYA ALINMADI: İNCİL'DEN PASAJ PAYLAŞTI

Maximin, kamp kadrosu duyurusunda adının olmaması sonrası ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Maximin, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" diyerek İncil'den bir pasaj paylaştı.

İLK MAÇTA 36 DAKİKA SÜRE ALMIŞTI

Rangers ile oynanan ilk maçın son 36 dakikasında görev alan Maximin, skora etki edemedi.

Bu sezon 26 kez Fenerbahçe forması giyen Fransız oyuncu, 3 gol atıp 4 asist yaptı.