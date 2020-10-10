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    Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı

    Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı

    Ülkemizde daha önce Kayserispor, Kocaelispor ve Eskişehirspor formalarını giyen defans oyuncusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 08:55
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 08:55
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    Türkiye'ye ilk olarak 2005 yılında gelen ve son olarak 2011 yılında Eskişehirspor forması giyen defans oyuncusu Rashad Sadigov, daha sonra ülkesine geri dönmüş ve geçtiğimiz sezon futbolu bırakmıştı.

    Yeşil sahalara veda etmesinin ardından futbolcu menajerliği yapmaya başlayan Sadigov, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekâta gönüllü olarak katıldı.

    2 HAFTA ÖNCE CEPHEYE KATILDI

    2 hafta önce cepheye katılan Rashad Sadigov, ülkemizde daha önce sırasıyla Kayserispor Kocaelispor ve Eskişehirspor formalarını giymişti.

    Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı #1

    Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı #2

    Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı #3

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