Rashica: Bu oyun bizim oyunumuz değil Deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 yenilen Beşiktaş'ta Milot Rashica maç sonrası açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 3. haftanın erteleme mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

Maç ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle son buldu.



Maçın ardından Beşiktaş'ta Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

"Bu oyun bizim oyunumuz değil"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Rashica, "Bu oyun bizim oyunumuz değil. Adana'ya başka umutlarla gelmiştik. Beşiktaş'ın oyunu bu olamaz, böyle oynayamaz! Neyi yanlış yaptığımıza bakacağız ve bunu düşüneceğiz." dedi.

"Taraftarlardan özür dileriz"

Taraftarlara mesaj gönderen Rashica, "Kendi oyunumuzu oynayamadık. Çok top kaybettik, ikili mücadeleleri kaybettik. Taraftarlardan özür dileriz. Daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.