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Haber Merkezi

Yaptığı analizlerle ve söyledikleriyle gündemi belirleyen isimlerden olan Rasim Ozan Kütahyalı, izleyicilerle Ensonhaber'in YouTube kanalında buluşmayı sürdürüyor.

Ensonhaber ekranlarında vatandaşlarımızla buluşmaya devam eden Kütahyalı'nın bu sefer gündeminde, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen vardı.

Osimhen'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunan Kütahyalı, güvendiği bir isimden Nijeryalı golcünün bonservisinin alınacağını duyduğunu aktardı.

"GÜVENDİĞİM BİR İSİM OSIMHEN GALATASARAY'DA DİYOR"

Osimhen'in maliyetinin yüksek olduğunun da altını çizen Kütahyalı, ünlü golcünün alınması yönünde temennide bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, konuyla ilgili "Osimhen’i alabilir miyiz transfer edebilir miyiz? Çok büyük maliyet. Alabiliriz diyenler var Galatasaray camiasında. Alamayız gerçekçi değil diyenler var. Keşke Osimhen’i alabilsek. Ama çok güvendiğim bir isim de alınacak, Osimhen Galatasaray’da diyor." şeklinde konuştu.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan bu sezon 35'inci kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular listesinde Jardel'i geride bıraktı.

Victor Osimhen, 35 golün yanı sıra takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.

Victor Osimhen'in gollerinin 24'ü Süper Lig'de, 6'sı Avrupa Ligi'nde, 5'i ise Türkiye Kupası'nda geldi.