Rasim Ozan Kütahyalı: Bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar

Twitter klişesi haline gelen "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" sözü, Hıncal Uluç'un klasikleşmiş sözü olarak dikkat çekiyordu.

Hıncal Uluç'un vefatının ardından sevilen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'dan benzeri bir açıklama geldi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Kütahyalı, TFF'nin fikstür çekimine tepki gösterdi.

Ünlü yorumcu şu ifadeleri kullandı:

TFF’nin fikstür töreninin Devletin bir kurumu tarafından çekilen çoklu kamera kaydının ham görüntülerini kare kare izledim. Tören TFF değil adeta FB organizasyonu! Ali Koç, bu sene sistem üzerinde tam bir hegemonya kurmuş. Manzara net: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar...