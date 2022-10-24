Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına adalet terazisiyle çıktı

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, programa adalet terazisiyle çıkarak hakem Ali Palabıyık'ın düdüğü asmasını istedi.

Galatasaray'ın son dönemde hakem isyanlarına bir yenisi de dün oynanan Alanyaspor maçında eklendi.

Sacha Boey'in kırmızı kart pozisyonu sarı-kırmızılıları isyan ettirirken ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da isyana katılanlar arasında yer aldı.

Yayına adalet terazisiyle çıktı

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına elinde adalet terazisiyle çıkan ünlü isim, "Adalet adına sesleniyorum! Bakalım Ali Palabıyık bu kantardaki kilon mu daha ağır yoksa bu dosyan mı daha ağır? Sen o düdüğünü asacaksın Ali Palabıyık… Eğer bu ülkede Galatasaray diye bir kulüp varsa o düdük asılacak… Gerekirse Galatasaray ligden çekilmeyi bile düşünmeli." ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına adalet terazisiyle geldi - İZLE

