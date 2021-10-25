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    Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına megafonla çıktı

    Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına megafonla çıktı

    Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından programa megafonla katıldı. Züğürt Ağa repliğini hatırlatan Kütahyalı, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 09:55
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    Beyaz TV'nin fenomen programı Beyaz Futbol'da gündem, Fenerbahçe'nin 2-1 yenildiği Alanyaspor maçıydı.

    Geçtiğimiz hafta Ali Koç'un megafonla taraftarlara seslenmesini ti'ye alan Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına megafonla çıktı.

    "BU HAFTA DA MI OPERASYON?"

    Züğürt Ağa'daki "Domates" repliğini tekrar eden Kütahyalı, "Züğürt Ağa Fenerbahçe'nin başında. Fenerbahçe'de hiçbir şey değişmiyor. Taraftarlar kusura bakmasın geçen hafta onları sonuna kadar savundum ama bu hafta da mı operasyon diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

    Vitor Pereira'nın şampiyonluk umudu vermediğini savunan ROK, Züğürt Ağa'daki repliğiyle Fenerbahçeli Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirmeyi başardı.

    Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına megafonla çıktı - İZLE

    Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına megafonla çıktı #1

    Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına megafonla çıktı #2

    Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına megafonla çıktı #3

    Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına megafonla çıktı #4

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