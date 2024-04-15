Rasim Ozan Kütahyalı: Dzeko 25 gol atarsa saçımı sarı-laciverte boyatırım Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber'e konuştu. Kütahyalı, Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun Süper Lig'de 25 gole ulaşması halinde saçlarını sarı-laciverte boyacağını söyleyerek sözünü tutacağını ifade etti.

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ensonhaber.com

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, takımının ilk golünü kaydetti.

38 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada Fred'in pasında topu kontrol ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Dzeko, Süper Lig'in zirvesinde

Dzeko, Süper Lig’de 31 maçta forma giyerken, gol krallığında da 20 golle zirvede yer alıyor.

Tüm kulvarlarda 24 gol attı

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve elemelerinde de 4 golü bulunan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon toplam gol sayısını da 24 yaptı.

"25 golü geçsin saçlarımı sarı-lacivert yapmazsam adam değilim"

Yıldız futbolcunun Karagümrük ağlarını havalandırmasının ardından, spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Kütahyalı, Beyaz Futbol'da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Dzeko 25 golü geçsin, saçlarımı sarı-lacivert boyatmazsam adam değilim" ifadelerini kullanmıştı.

"25 golü geçsin sözümü tutacağım"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber YouTube kanalına konuya dair açıklamalarda bulundu.

Kütahyalı, Dzeko'nun Süper Lig'de 20. gole ulaştığını belirterek şunları dedi: