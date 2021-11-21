Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray Fenerbahçe'yi 7-0 yenecek

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, derbi öncesi, "Kim ne derse desin... Benim içime öyle doğuyor... Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı.

Büyük maç öncesi futbol yorumcuları karşılaşmayla ilgili tahminlerde bulunuyor.Onlardan biri de Rasim Ozan Kütahyalı...

Derbi öncesi çarpıcı bir yorumda bulunan Kütahyalı yaptığı paylaşımda, "Kim ne derse desin... Benim içime öyle doğuyor... Bunu geçen hafta söyledim, yine söylüyorum...





"GALATASARAY 7-0 KAZANACAK"

Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek. Kasım 2002’deki 6-0’ın intikamı yine bir Kasım ayında, 19 sene sonra alınacak... Göreceksiniz bu akşam... Galatasaray 7 Fenerbahçe 0" ifadelerini kullandı.