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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı.

Derbi maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, yedek kulübesindeki Galatasaraylı oyuncular ve teknik ekip için "maymun" benzetmesinde bulunmuştu.

Futbol camiasında yeni bir tartışmaya yol açan, önce Galatasaray'ın, ardından da Mourinho'nun karşılıklı dava açtığı olayla ilgili Rasim Ozan Kütahyalı da yaşananları Ensonhaber için yorumladı.

"BU BİR REZALET, MOURINHO'NUN BAŞI AĞRIYACAK"

Kütahyalı, şunları söyledi:

Mourinho'nun maymun benzetmesi bir rezalettir. Dürüst konuşmak gerekirse bunu ırkçılık amacıyla yapmadı. Kesinlikle yapmaması gereken bir şey yaptı. Türkiye'de bu algı yok ama dünyada maymun deyince bu doğrudan ırkçı bir hakarettir. Muz ve maymun Batı'da yasaklı kelimelerdir. Şuursuzca bir iş yaptı. Affedilemez bir hata yaptı ve Mourinho'nun başı UEFA ve FIFA nezdinde ağrıyacaktır.

NE OLMUŞTU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılıların kart beklentisi içinde olduğu bir pozisyon için rakip kulübe yönelik, “Maymun gibi zıplıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler, futbol camiasında büyük yankı uyandırırken, Galatasaray Kulübü sert bir açıklamayla Mourinho'ya tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de göreve başladığı günden bu yana düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı ifadeler kullanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı söylemlerine insanlık dışı ifadeleri de eklemiştir. Bu ırkçı söylemleri nedeniyle Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, ayrıca UEFA ve FIFA nezdinde de gerekli başvuruları yapacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bununla birlikte, ‘ahlak timsali’ rakibimizin teknik direktörünün bu açıklamalarına karşı sergileyeceği tutumu da yakından takip edeceğiz.

MOURINHO DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Jose Mourinho, Galatasaray’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından avukatlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Portekizli teknik adam, yapılan suçlamalar karşısında hukuki süreç başlatma kararı aldı ve Galatasaray Kulübü’ne dava açmaya hazırlanıyor.

Bu gelişmeler, iki kulüp arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken, konunun önümüzdeki günlerde hem Türkiye’de hem de uluslararası futbol otoriteleri nezdinde yankı bulması bekleniyor.