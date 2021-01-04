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    Rasim Ozan Kütahyalı'dan Radamel Falcao'ya bilet

    Rasim Ozan Kütahyalı'dan Radamel Falcao'ya bilet

    Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, sürekli olarak sakatlanan Radamel Falcao'ya uçak bileti aldı. Kütahyalı, "Onurunla, şerefinle Türkiye’yi terk et" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:57
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    Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

    Rakibiyle 0-0 berabere kalan ve liderliği koltuğunu Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılarda, aylar sonra sahalara dönen Radamel Falcao'nun bir kez daha sakatlanması camiayı ayağa kaldırdı.

    Beyaz Futbol adlı programda açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Kolombiyalı golcü için aldığı uçak biletini kameralara gösterdi.

    "TÜRKİYE'Yİ TERK ET"

    Kütahyalı, "Falcao bizleri mahvettin, umutlarımızı tükettin. Onurunla, şerefinle Türkiye’yi terk et." dedi.

    Rasim Ozan Kütahyalı'dan Falcao'ya bilet - İZLE

    Rasim Ozan Kütahyalı dan Radamel Falcao ya bilet #1

    Rasim Ozan Kütahyalı dan Radamel Falcao ya bilet #2

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