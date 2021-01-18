Rasim Ozan'dan Mustafa Cengiz'e transfer isyanı

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinden sonra isyan ederken Mustafa Cengiz'e "Biz ney kaldıracağız" diyerek seslendi.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi, dünya basınının yanı sıra Türk basınında da büyük yankı uyandırdı.

"BİZ DE KALDIRALIM"

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin üst üste transferleri açıklaması bu transferlerden birinin de dünya yıldızı Mesut Özil olması üzerine Galatasaray yönetimine tepkisini gösterdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mesut Özil isyanı - İZLE

Sarı-kırmızılı takımı tuttuğu bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında Mustafa Cengiz'e tepkisini kendine has bir üslupla dile getirdi. Ünlü yorumcu, "Adamlar sürekli indirip kaldırıyor, biz neyi kaldırıcaz? Biz de kaldıralım. Ben de Aytaç Kara'yı Esenler Otogarı'ndan alacağım." diyerek Mustafa Cengiz ve yönetimi eleştirdi.