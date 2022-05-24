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    Rasim Ozan'ın Mesut Özil iddiası Ali Koç'u kızdırdı

    Rasim Ozan'ın Mesut Özil iddiası Ali Koç'u kızdırdı

    Beyaz Futbol canlı yayınında Mesut Özil transferinin devlet yardımıyla gerçekleştirildiği iddiasına canlı yayın konuğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Boş konuşuyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 01:06
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    Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programının bu haftaki konuğu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç oldu.

    Programın ilerleyen saatlerinde Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Koç'a Fenerbahçeli Mesut Özil'in kulübe geliş aşamasında medyanın desteği olduğunu belirterek şunları söyledi:

    Rasim Ozan'ın Mesut Özil iddiası Ali Koç'u kızdırdı - Video

    "Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır"

    "Bütün Türkiye Cumhuriyeti o zaman seferber oldu. Bunuda kabul edelim. Medya büyüttü. Bize de telefonlar geldi bunu da ilk kez söylüyorum. Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır, desteklenmiştir. Bütün gazeteler Mesut'u yazdı. Demek ki bazen bazı kulüpler kayrılıyor."

    Rasim Ozan ın Mesut Özil iddiası Ali Koç u kızdırdı #1

    "Boş konuşuyorsun"

    Kütahyalı'nın bu sözleri üzerine sinirlenen Koç, "Saygısızlık etmeden kısa cevap vereyim, boş konuşuyorsun. Kim desteklediyse söyleyin! Devlet mi gidip getirdi? Devlet mi Arsenal ile masaya oturdu?" ifadelerini kullandı.

    Rasim Ozan ın Mesut Özil iddiası Ali Koç u kızdırdı #2


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