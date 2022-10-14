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    Rasmus Ankersen: Göztepe, Southampton'dan daha büyük

    Göztepe'nin yeni sahibi Rasmus Ankersen yaptığı açıklamada "Southampton'dan daha büyük bir takımı satın aldık" dedi.
    • 14.10.2022 - 12:31
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    Rasmus Ankersen: Göztepe, Southampton'dan daha büyük

    Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, İzmir Ticaret Odası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

    Ankersen, Türkiye'de yatırım yapmalarının sebeplerinden birinin de İzmir ve Türk futboluna katkı sağlamak olduğunu söyledi.

    Ankersen, uzun vadeli projelerinin olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Tabii ki de ilk yıl çok büyük bir öğrenme ve tecrübe olacak bizim adımıza. Hala daha yolun başındayız. Başta Mehmet Sepil olmak üzere buradaki herkesin katkısıyla beraber aslında bu işi başaracağız ve istediğimiz noktaya ulaşacağız. Çok heyecanlıyım burada bulunmaktan. Umarım tekrardan İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır. 5 yıl sonra burada tekrar oturduğumuzda bunu başardığımızı göreceğiz."

    Rasmus Ankersen: Göztepe, Southampton dan daha büyük #1

    "Göztepe, Southampton'dan daha büyük"

    Ankersen yaptığı açıklamada, "Göztepe, Southampton'dan daha büyük bir takım. Küçük bir kulüpten daha büyük bir kulübe geldik" diyen Ankersen, bu sezonun kendileri için çok büyük bir tecrübeli olacağını ve Mehmet Sepil başta olmak üzere herkesin katkısıyla bu işi başararak istedikleri noktaya geleceğini belirtti.

    Bu yıl Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirten Ankersen, "Benim buradaki ana amacım başarıya ulaşmak. Amacımız önce altyapıyı oluşturmak ve buradaki basamakları çıkarak amacımıza ulaşmak." diye konuştu.

    Rasmus Ankersen: Göztepe, Southampton dan daha büyük #2

    "Zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum"

    Ankersen, kuracakları altyapı sistemiyle 2030'da Göztepe'den birkaç futbolcunun A Milli Takım'da mücadele etmesini hedeflediklerini, futbol takımlarının performansından memnun olmadığını belirterek şöyle konuştu:

    "Ligde konumumuz iyi değiliz ama bu bizde telaş yaratmadı. Zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum."

    Rasmus Ankersen: Göztepe, Southampton dan daha büyük #3


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