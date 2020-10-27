Raul Meireles: Fenerbahçe'deki son 2 yılımdan hiç keyif almadım

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Raul Meireles, son yıllarda tutku ve coşku eksikliği yaşadığını ve bu yüzden futbolu bıraktığını söyledi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli dünya yıldızı Meireles, Portekiz'de bir kanala röportaj verdi.

Meireles'in sözleri şu şekilde:

"İDMANA GİTMEK İSTEMİYORDUM"

"Fenerbahçe'deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum. Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım ve sonra da sakatlıklarım başladı, veda ettim."





"HULK'UN GELİŞİMİ İNANILMAZDI"

"Porto'da beni en çok şaşırtan takım arkadaşlarım Lisandro Lopez ve Hulk oldu. Hulk'un gelişimi inanılmazdı."

"HULK, FUTBOLUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

"Hulk... Çok saçmaydı. Porto'daki ilk idmanında ne yaptığını bilmiyordu, futbolun ne olduğunu bilmiyordu. Sağına soluna bakıp topa vuruyordu."

"HEPSİ PORTO'DA DEĞİŞTİ"

"Falcao da geldiğinde çok iyi değildi ancak sonrasında inanılmaz gelişti. Lucho, Fernando, Pepe, Bruno Alves... Hepsi başka oyuncuya dönüştü Porto'da."