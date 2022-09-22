Rayyan Baniya: Hayalim Türk Milli Takımı'nda oynamak

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki İtalyan asıllı Türk stoper Rayyan Baniya Türk Milli Takımı'nda oynamak istedğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen ve yerli statüsünde sayılan Rayyan Baniya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hayalim Türk Milli Takımı'nda oynamak"

Beninli baba ile Türk annenin çocuğu olarak İtalya'da doğan ve yerli statüsünde oynayan Rayyan Baniya, hayalinin Türk Milli takımında oynamak olduğunu söyledi.

"Türk Milli Takımı'nda henüz biri benimle temasa geçmedi"

23 yaşındaki stoper İtalya ve Beninli milli takım yetkililerinin kendisini izlediğini ama Türk Milli takımından henüz birileriyle temasa geçmediğini aktardı.

Dursun Özbek, Yusuf Demir'in yabancı sayılmasını eleştirmişti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı, "Türk Milli Takımımızın Yusuf Demir'i kazanması gerekiyor. TFF ile temaslarımız sürüyor." açıklamasının ardından infial yaratan sözler sporseverleri de ikiye ayırmıştı. Daha önce Avusturya Milli Takımı'nı seçen 19 yaşındaki Yusuf Demir'in, FIFA'nın 2 yıl önce yürürlüğe koyduğu "21 yaş altındaki futbolcular milli takım tercihini değiştirebilir" maddesinden yararlanabileceğini düşünen futbolseverler, Dursun Özbek'e destek vermişti.

Rayyan Baniya'nın yerli statüsünde oynayıp Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynaması ise sosyal medyada tartışmalara yol açtı.