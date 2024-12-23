Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden Real Betis, sadece sahadaki performansıyla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor.

Kulübün 2018'den bu yana her yıl düzenlediği geleneksel "oyuncak yağmuru" etkinliği, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu.

SAHAYA 20 BİN OYUNCAK

LaLiga'nın 18. haftasında Rayo Vallecano ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın devre arasında yapılan anonsla birlikte, Real Betis taraftarları tribünlerden sahaya binlerce peluş oyuncak attı.

Maddi imkânları sınırlı çocuklara ulaştırılmak üzere toplanan oyuncaklar, kulübün iş birliği yaptığı yardım kuruluşlarına teslim edildi.

REKOR KATILIM

Real Betis, bu anlamlı etkinlikte bu yıl 20 bin oyuncak toplanarak rekor kırıldığını açıkladı. Etkinliğin toplumsal farkındalık yaratma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan kulüp, taraftarların sahaya oyuncak attığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bu paylaşım, kısa sürede büyük beğeni topladı ve futbolseverlerden alkış aldı.