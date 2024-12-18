Real Madrid, 2024 FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı

AA & Ensonhaber

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa’yı, Meksika ekibi Pachuca’yı 3-0’lık skorla yenen İspanyol kulübü Real Madrid kazandı.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya üstün bir başlangıç yapan Real Madrid, Pachuca’ya alan bırakmadan rakibinin oyun kurmasına engel oldu. Özellikle kanat organizasyonlarında etkili olan İspanyol ekibi, ilk yarı boyunca kontrolü elinde tutarak rakibine fırsat tanımadı.

37. dakikada soldan gelişen Real Madrid atağında Bellingham'ın derinlemesine pasında savunma arkasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vinicius Junior, attığı çalımla kaleciden sıyrılarak son çizgiden kale alanı içindeki Mbappe'ye pasını gönderdi. Yakın mesafeden boş ağları havalandıran Mbappe takımını öne geçirdi: 1-0

MBAPPE FARKI 2'YE ÇIKARDI

53. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Mbappe'nin pasında ceza yayının sağında topla buluşan Rodrygo, merkeze doğru ilerleyip ceza alanı ön çizgisinden kalenin sağ alt köşesine doğru yolladığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

VINICIUS PENALTI İLE SKORU BELİRLEDİ

81. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Vazquez, topu soluna çekmek isterken Idrissi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Jesus Valenzuela, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

84. dakikada Real Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Vinicius Junior'un ortaya doğru vuruşunda kaleci Moreno topa müdahale etse de gole engel olamadı: 3-0

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Real Madrid'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

REAL MADRID, 2024'Ü 5 KUPAYLA KAPATTI

Böylece, Real Madrid, 2024 yılını İspanya LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı.

Öte yandan Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 67 bin 249 kişinin izlediği açıklandı.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID'DE 5. KUPA SEVİNCİ

FIFA Kıtalararası Kupa'da 88. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid kariyerinde 5. kez kupa sevincine ortak oldu.

Real Madrid formasıyla daha önce LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşayan milli futbolcu, takımının FIFA Kıtalararası Kupa'yı da kazanmasıyla Real Madrid kariyerindeki 5. kupayı kazanmış oldu.

Real Madrid: 3 - Pachuca: 0

Stat: Lusail

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Real Madrid: Courtois, Vazquez (Dk. 88 Asencio), Tchouameni, Rudiger, Garcia, Valverde, Camavinga (Dk. 61 Ceballos), Rodrygo (Dk. 70 Modric), Bellingham (Dk. 88 Arda Güler), Vinicius Junior, Mbappe (Dk. 61 Diaz)

Pachuca: Moreno, Rodriguez (Dk. 75 Sanchez), Barreto, Arroyo, Gonzalez, Montiel, Pedreza, Bautista (Dk. 75 Mena), Deossa (Dk. 88 Hernandez), Idrissi (Dk. 88 Dominguez), Rondon

Goller: Dk. 37 Mbappe, Dk. 53 Rodrygo, Dk. 84 Vinicius Junior (Penaltıdan) (Real Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 51 Pedreza, Dk. 90+3 Rondon (Pachuca)