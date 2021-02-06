Real Madrid 22 günde 9 futbolcu kaybetti

Huesca ile karşılaşacak olan Real Madrid'de sakat ve cezalı isimlerin çok olması, teknik direktör Zidane'ı zora soktu.

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, ligin son sırasında yer alan Huesca'ya konuk olacak.

Takımda yaşanan ayrılıklar ve sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Zinedine Zidane, deplasmana 17 oyuncu götürebildi.

Eflatun-beyazlıların kadrosu hem Luka Jovic hem de Martin Odegaard'ı kiralık göndermesilye Ocak ayında zayıflamıştı. Dani Carvajal, Rodrygo, Isco, Sergio Ramos ve Eden Hazard'ın sakatlıkları, Nacho'nun ise koronavirüs testinin pozitif çıkması Zidane'ı zor duruma düşürdü.

RAMOS 1 AY YOK

Karşılaşma öncesi Real Madrid'de bir diğer eksik ise kırmızı kart cezalısı Eder Militao oldu. Öte yandan sol dizinden artroskopi yaptırmak zorunda kalacak Ramos'un en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.