Real Madrid, Arda Güler'i açıkladı Real Madrid kurumsal hesabından Arda Güler transferi resmen duyuruldu. Yıldız futbolcu dünya deviyle 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferi kesinleşti.

Dünya devi İspanyol kulübü Real Madrid, genç yıldızı kaptı. Real Madrid, Arda Güler'i transfer ettiğini açıkladı.

İstanbul'dan imza için Madrid'e doğru yola çıkan Arda için kulübün resmi Twitter hesabından Türkçe bir paylaşım yapıldı: Yükleniyor...

Real Madrid resmen duyurdu

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Real Madrid, Arda Güler’le 6 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı.

Real Madrid, Arda Güler'le 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.



İspanyol devi, 7 Temmuz Cuma günü TSİ 13.00'te Arda için basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Bonuslarla 30 milyon euro

Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Arda Güler için Real Madrid, Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 10 milyon euro da bonus ödemesi yapılacak.

Sarı lacivertliler oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay da kazanacak.