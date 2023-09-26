Real Madrid, Arda Güler'in yeniden sakatlandığını duyurdu İspanyol devi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı. Arda, sezon başı kampında da sağ dizinden sakatlık geçirmiş ve ameliyat edilmişti.

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Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan milli futbolcu Arda Güler'in, talihsizliği devam ediyor.

6 yıllık sözleşme imzaladığı eflatun-beyazlılar ile ABD kampında sağ dizinden sakatlık yaşayan ve geçirdiği operasyonun ardınan 2 ay sonra takıma geri dönen milli futbolcu, bir kez daha aynı şanssızlığı yaşadı.

"Sakatlık teşhisi konuldu"

18 yaşındaki futbolcu, takımının gerçekleştirdiği son antrenmanı yarıda bıraktı.

Madrid ekibinden yapılan açıklamada, genç futbolcunun sol arka adalesinden sakatlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu.

İlk teşhislere göre Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ortaya çıktı.