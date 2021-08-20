Real Madrid, Benzema ile sözleşme uzattı

Real Madrid, Benzema ile sözleşme uzattı

Real Madrid, Fransız futbolcu Karim Benzema ile 2 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema ile yeni sözleşme imzaladı.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Madrid ekibinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2009 yılında Olympique Lyon'dan transfer olan Benzema, tüm kulvarlarda 560 maça çıktı ve 281 gol attı.



