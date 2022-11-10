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- Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 10.11.2022 - 13:46
Dünya Kupası'na sayılı günler kala Avrupa'da hafta içi maçlar oynanmaya devam ediyor. İspanya La Liga'da bugün oynanacak Real Madrid - Cadiz maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.
La Liga'da Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid liglere verilecek Dünya Kupası arasından önce çıkacağı son maçı kazanmak istiyor. Real Madrid'in rakibi Cadiz 20 takımın bulunduğu La Liga'da 19. sırada yer alıyor.
Bir maç eksiği bulunan Real Madrid, 37 puanlı lider Barcelona'nın ardından 32 puanda bulunuyor. Madrid ekibi bugün kazanarak puan farkını 2'ye indirmeyi planlıyor.
Peki Real Madrid - Cadiz maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayılanacak? İşte maçın bilgileri..
Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman oynanacak?
Real Madrid ile Cadiz'in karşılaşacağı mücadele 10 Kasım Perşembe (bugün) günü saat 23.30'da başlayacak. Santiago Bernabeu Stasyumu'nda oynanacak maç S Sport kanalında naklen yayınlanacak..