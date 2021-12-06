Real Madrid Hazard'ın fiyatını belirledi

Bir süredir Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Eden Hazard için istenen bonservis bedeli belli oldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Eden Hazard, büyük umutlarla geldiği İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

2019'da Real Madrid'in yaklaşık 115 milyon euro gibi astronomik bir bonservis bedeli ile İngiltere Premier League ekibi Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Hazard, özellikle sakatlıkların etkisi ile başkent ekibinde çok az forma şansı buldu ve etki yaratmakta zorlandı.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Bir süredir Real Madrid teknik ekibi ve yöneticilerinin gözden çıkardığı iddia edilen Belçikalı oyuncunun adı, eski kulübü Chelsea'nin yanı sıra Arsenal ve Newcastle United ile anılan oyuncu, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid yöneticilerinden "ayrılabilirsin" mesajını aldı.

Oyuncu ile iletişime geçen Real Madrid yetkilileri, 25 milyon euro bonservis bedeli getirmesi karşılığında Hazard'a, transfere izin vereceklerini bildirdi. Oyuncuyu devre arasında satmak isteyen takım, zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde ise yaza kadar kiralama seçeneğinine de kabul etmek zorunda.