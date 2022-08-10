Real Madrid UEFA Süper Kupa'sını kazandı

UEFA Süper Kupa müsabakasında Frankfurt ile karşı karşıya gelen Real Madrid, rakibini 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Finlandiya’nın başkenti Hensinki’deki Olimpiyat Stadyumu’nda İspanya temsilcisi Real Madrid ile Almanya ekibi Frankfurt UEFA Süper Kupa karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Real Madrid müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid, Alaba'yla golü buldu

Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünde Real Madrid'in cılız atakları, Alman ekibinin de temkinli oyunu vardı. Ancak 30. dakikadan sonra İspanyol temsilcisi baskılarını artırdı,

Real Madrid 37'de aradığı golü David Alaba'yla buldu. Golün ardından ilk yarının son düdüğüne kadar farkı 2'ye çıkartmak için pozisyonlar üreten Madrid atakları sonuçlandıramayınca ilk 45 dakika 1-0 sona erdi.

Benzema tarihe geçti

İkinci devrede de Madrid baskısı vardı. Real, 65'te geçen sezonun yıldızı Karim Benzema'yla rahatladığı golü buldu: 2-0. Bu gol aynı zamanda Fransız yıldızı da Madrid tarihine geçirdi. 323 gollü Raul Gonzalez'i geçen Benzema, Cristiano Ronaldo'nun (444) ardından İspanyol devinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Frankfurt ilk kez Süper Kupa maçına çıktı

Mücadelenin kalan 25 dakikasından gol sesi çıkmadı ve Real Madrid 2-0 kazandı. Son olarak 2017-2018'de Süper Kupa zaferi yaşayan Eflatun-Beyazlılar 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkan Frankfurt ise hüsrana uğradı.