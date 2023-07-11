Real Madrid, Tarkan şarkısıyla antrenman videosu paylaştı Real Madrid, Arda Güler transferi sonrasında rekor etkileşim almaya devam ediyor. İspanyol devi, TikTok hesabından Tarkan'ın 'Şımarık' şarkısıyla Güler'in antrenman görüntülerini paylaştı.

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A Milli Takım ve Fenerbahçe'de gösterdiği iyi performansın ardından Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımıyla birlikte 6 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Madrid ekibine 20+10 milyon bonservis bedeli karşılığında giden ve transfer rekoru kıran genç futbolcu, İspanyol devi ile geçtiğimiz gün ilk antrenmanına çıkmıştı.

Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte başkent ekibinin sosyal medya hesabından birçok kez paylaşılan Arda Güler, yine gündemde.

Tarkan paylaşımı yapıldı

Genç futbolcunun transferi sonrası rekor bir etkileşim alan İspanyol ekibi, bu kez Tarkan'la ilgili bir video yayınladı.

Son olarak Real Madrid TikTok hesabı Arda ve takımın antrenmana hazırlık videosunu Tarkan'ın 'Şımarık' şarkısıyla paylaştı. Yayınlanan bu görüntü kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.