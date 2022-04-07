Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chealse'yi devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea ve Real Madrid takımları, Londra'daki Stamford Bridge stadyumunda karşılaştı. Real Madrid müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

İlk yarı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Madrid, 21. dakikada Karim Benzema ile 1-0 öne geçti. 24. dakikada yeniden sahneye çıkan Benzema skoru 2-0'a getirdi.

40. dakikada Chelsea, Kai Havertz ile farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına 2-1 yenik girdi.

İkinci yarı

İkinci yarıda da etki olan Real Madrid oldu. 46. dakikada rakibin yaptığı hatayı iyi değerlendiren Benzema takımının ve kendisinin 3. golünü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

Benzema hat-trick yaptı

Benzema, üst üste ikinci maçında "hat-trick" yaptığı Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 82'ye çıkardı. Fransız futbolcu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski'den sonra "Devler Ligi"nde 80 üstü gol sayısına ulaşan 4. oyuncu oldu.





Chelsea 1-3 Real Madrid

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta, Havertz, Pulisic.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Vinicius Junior

Villareal ilk maçta Alman devini yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçındaki diğer bir karşılaşma ise Bayern Münih ve Villareal arasında gerçekleşti. İspanya deplasmanında Bayer Münih, Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.





İlk yarı

Ev sahibi ekip 8. dakikada Danjuma Groeneveld ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı

İkinci yarıda Alman ekibi beraberlik için baskısını artırsa da 90 dakika boyunca başka gol olmadı ve İspanyol ekibi evinde Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan'da Almanya'da oynanacak.

Villarreal 1-0 Bayern Münih

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno, Danjuma

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski



