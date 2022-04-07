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    Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chealse'yi devirdi

    Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chealse'yi devirdi

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea ve Real Madrid takımları, Londra'daki Stamford Bridge stadyumunda karşılaştı. Real Madrid müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 00:38
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 00:53
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    UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

    İlk yarı

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Madrid, 21. dakikada Karim Benzema ile 1-0 öne geçti. 24. dakikada yeniden sahneye çıkan Benzema skoru 2-0'a getirdi.

    40. dakikada Chelsea, Kai Havertz ile farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına 2-1 yenik girdi.

    Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chealse yi devirdi #1

    İkinci yarı

    İkinci yarıda da etki olan Real Madrid oldu. 46. dakikada rakibin yaptığı hatayı iyi değerlendiren Benzema takımının ve kendisinin 3. golünü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

    Benzema hat-trick yaptı

    Benzema, üst üste ikinci maçında "hat-trick" yaptığı Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 82'ye çıkardı. Fransız futbolcu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski'den sonra "Devler Ligi"nde 80 üstü gol sayısına ulaşan 4. oyuncu oldu.

    Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chealse yi devirdi #2

    Chelsea 1-3 Real Madrid

    Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta, Havertz, Pulisic.

    Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Vinicius Junior

    Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chealse yi devirdi #3

    Villareal ilk maçta Alman devini yendi

    UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçındaki diğer bir karşılaşma ise Bayern Münih ve Villareal arasında gerçekleşti. İspanya deplasmanında Bayer Münih, Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.

    Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chealse yi devirdi #4

    İlk yarı

    Ev sahibi ekip 8. dakikada Danjuma Groeneveld ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarı

    İkinci yarıda Alman ekibi beraberlik için baskısını artırsa da 90 dakika boyunca başka gol olmadı ve İspanyol ekibi evinde Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti.

    İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan'da Almanya'da oynanacak.

    Villarreal 1-0 Bayern Münih

    Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno, Danjuma

    Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

    Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chealse yi devirdi #5


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