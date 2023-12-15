Real Madrid'de Arda Güler, bireysel hazırlıklarına devam ediyor Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid ile Villareal karşı karşıya gelecek.

17 Aralık Pazar gecesi saat 23.00'te başlayacak maçta Santiago Barnabeu'da rakibini konuk edecek olan Madrid ekibi, bu müsabakanın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Eflatun-beyazlılarda 18 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler'in yanı sıra İspanyol oyuncu Daniel Carvajal, Fransız futbolcu Eduardo Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ise takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Alaves karşısında forma giyebilir

Real Madrid'e transferinden sonra henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in, 21 Aralık'taki Deportivo Alaves karşısında oynama ihtimali bulunuyor.

Arda Güler, Alaves maçına da yetişemezse, genç oyuncunun sahaya çıkması yeni yılla birlikte olacak.

"Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz hafta Arda Güler için yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etmişti: