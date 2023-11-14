Real Madrid'de Arda Güler endişesi! İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler için harekete geçti. Eflatun-beyazlı takımın, milli futbolcunun motivasyonunu yüksek tutmak için harekete geçtiği belirtildi.

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Arda Güler, 6 yıllık sözleşmeye imza attığı yeni kulübüne şanssızlıklarla başladı.

Geldiği günden bu yana 3 sakatlık geçiren 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol basının gündeminden düşmüyor.

Geri dönüş tarihi belli değil

Marca'da yer alan habere göre, Arda'nın üst üste yaşadığı 3. sakatlık sonrası kulüpteki birçok kişinin genç oyuncu için endişe duyduğu aktarıldı.

Arda Güler için şu anda bir sahalara geri dönüş tarihi belirlenmediği ve önceliğin genç oyuncunun sakatlığı konusunda neyin yanlış gittiğini bulmak olduğu ifade edildi.

Real Madrid'in ayrıca, üst üste sakatlıklar sonrası genç oyuncunun mental sağlık durumunu korumak ve Arda'nın motivasyonunu yüksek tutmak istediği kaydedildi.

Destek için kadroya alındı

Carlo Ancelotti'nin de bu doğrultuda Arda Güler'i, 8 Kasım'da oynanan Braga maçında kadroya aldığı öne sürüldü.

İtalyan teknik adamın, milli yıldızın Santiago Bernabeu atmosferini görmesini istediği ve kadroya aldığı aktarıldı.

Ancelotti, tavsiyeler verdi

Arda Güler'in Braga maçı sırasında da tekrar sakatlandığının bilindiği ve soyunma odasında herkesin genç futbolcuya destek verdiği ifade edildi.

Ancelotti'nin ayrıca, Braga maçının sonunda da Arda Güler'e acele etmemesi gerektiği konusunda tavsiyeler verdiği kaydedildi.