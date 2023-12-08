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Real Madrid'de Arda Güler'in oynayacağı tarih belli oldu

Real Madrid'de Arda Güler'in oynayacağı tarih belli oldu Transfer olduğu Real Madrid'de sakatlıkları nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'den sevindiren haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Arda Güler'in Villarreal ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.