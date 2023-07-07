Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı rekor kırdı Real Madrid'in Arda Güler'in transferini açıkladığı paylaşım, kulübün sosyal medya hesabının beğeni rekorunu kırdı.

İspanyol devi Real Madrid'de Arda Güler fırtınası tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'den ayrılarak LaLiga ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki futbolcu için bugün basın toplantısı düzenlendi.

Eflatun-beyazlı takımın Başkanı Florentino Perez'le birlikte imza törenine katılan Arda Güler, yeni takımında 24 numaralı formayı terletecek.

En çok beğeni alan paylaşım oldu

Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran bu transfer rekor kırdı.

Real Madrid, Arda transferini açıkladıktan sonra milli futbolcu hakkında birçok paylaşımda bulunurken WelcomeArda paylaşımı, kulübün sosyal medya hesabının en çok beğeni alan tweeti olarak tarihe geçti.

700 bin beğeniyi geçen paylaşım Karim Benzema için atılan tweeti geride bırakmayı başardı.