Real Madrid'in eski antrenörü, Arda Güler'in sakatlık sürecini anlattı Real Madrid'deki 4 ayında 3. kez sakatlanan Arda Güler ile ilgili İspanyol devinin eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin, makale yazdı. İspanyol antrenör, Arda Güler'e fiziksel yükleme yapılacağı sırada çok büyük hatalar yapıldığına dikkat çekti.

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Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den ayrılan ve İspanyol devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler için yeni kariyeri istediği gibi başlayamadı.

Eflatun-beyazlı ekipte 4 ay geçiren ve bu süre içerisinde 3 kez sakatlık geçiren genç futbolcu, Real Madrid formasını henüz giyemedi.

Bir türlü yaşadığı sakatlığı atlatamayan milli futbolcu hakkında ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol medyasından Marca'da bir makale yazan Real Madrid'in eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin, Arda Güler'e fiziksel yükleme yapılacağı sırada çok büyük hatalar yapıldığına dikkat çekti.

"Akademi seviyesindeki bir oyuncu gibi fiziği vardı"

Real Madrid'in Arda Güler'i uzun bir süre takip ettiğinin altını çizen San Martin, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

Real Madrid, uzun zamandır Arda Güler'i takip ediyordu. Takım arkadaşları ve antrenör ekibinin yorumlarını da okuduk. Arda'nın teknik açıdan muhteşem bir kalitesi var ancak ilk antrenmanlarda Arda Güler'in 1.75 ve 69 kilo olduğu ortaya çıktı. 'Elit seviyede' fiziğe sahip oyunculara karşı mücadele etmek zorunda olan birinden çok, akademi seviyesindeki bir oyuncu gibi fiziği vardı.

"Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı"

18 yaşındaki yıldızın güçlenmesi için çaba sarf edildiğini vurgulayan İspanyol antrenör, şunları dedi:

Arda Güler, bu fiziğiyle 1.85'ten uzun ve ortalama 80-85 kiloda, kaslı, çok yüksek fizik gücüne sahip rakiplere karşı mücadele edecekti. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı. Arda Güler, sağ dizindeki menisküsü yırttı. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Rehabilitasyonu sırasında rektus anterior kasını yırttı. Henüz sona ermeyen ve tam da ilk kez kadroya girdiği sırada yaşadığı yeni kas sakatlığının ardından yeni bir süreç başladı.

"Fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış"

Madrid ekibinde eski doktorun Mihic'in genç yeteneğe fiziksel yüklemeler yapıldığı sırada büyük hatalar yaptığı görüşünü savunan Martin, şu ifadeleri kullandı:

Real Madrid'in doktor şefi Niko Mihic, Arda Güler'in yaşadığı sakatlıklar sonrası görevden alındı. Arda Güler'e fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış. Güler'in fiziksel eksikliği, alt ve üst vücuttaki kas kütlesini artırmak için kapsamlı bir güç çalışmasıyla telafi edilmeliydi. Bu şekilde koşma, hızlanma, frenleme, yön değiştirme, vuruşlar esnasında darbeler eklemler tarafından değil, iskelet kas sistemi tarafından absorbe edilecektir.

"Ancelotti'nin de söylediği gibi özgüvenini geri kazanacak"

İspanyol devinin eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin yazısını şu cümlelerle noktaladı: