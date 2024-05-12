Real Madrid'in şampiyonluk pozu! Arda Güler, Florentino Perez'le yan yana İspanya LaLiga'da 36. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'da kupa sevinci yaşanıyor. Kulüp tesislerinde şampiyonluğun mutluluğu sürerken Madrid ekibinin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta milli futbolcu Arda Güler ve başkan Florentino Perez'in yan yana olması dikkatlerden kaçmadı.

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İspanya LaLiga'da geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ilk maçına çıkan Real Madrid, deplasmanda 4-0'lık skorla yendiği Granada'yı küme düşürdü.

Real Madrid'in galibiyet gollerini, Fran Garcia (Dk. 38), Arda Güler (Dk. 45+2) ve Brahim Diaz (Dk. 49 ve 58) attı.

Arda 90 dakika oynadı, 1 kez de ağları sarstı

Eflatun-beyazlıların ligdeki son üç maçına ilk 11'de çıkan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından ilk defa karşılaşma sonuna kadar sahada tutuldu.

Arda, ilk yarının uzatmalarının oynandığı bölümde, ilk golü atan Fran Garcia'nın pasında ceza sahasında buluştuğu topu güzel bir vuruşla ağlara göndererek, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.

Milli oyuncu ayrıca, Brahim Diaz'in 58. dakikada attığı Real Madrid'in son golünde pozisyonu hazırlayan isim oldu.

Real Madrid kupasına kavuştu

Ligde puanını 90'a çıkaran Real Madrid, Granada maçının ardından kulüp tesislerinde şampiyonluk kupasını teslim aldı.

Tarihinde 36. kez mutlu sona ulaşan Madrid'de futbolcular ve başkan Florentino Perez bir araya gelerek kupanın sevinci yaşadı.

Arda Güler, Perez'in yanında

Takım halinde kupayla poz veren eflatun-beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler'in başkan Perez'in yanında yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Madrid ekibinin sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf kısa süre içerisinde birçok beğeni aldı.