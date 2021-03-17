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Real Madrid'li kullanıcıların gol sevinçleri olay oldu
Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'a davet etmek için yaptıkları gol sevincinin benzerini Real Madrid'in yıldızları Ramos ve Valverde yaptı.
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 10:01
Transfer dönemi sürecinde İrfan Can Kahveci ile yakın arkadaş olan Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın tecrübeli ismi takımlarına davet etmek için yaptığı 'kahve içme' gol sevinci uzun süre Türkiye gündeminde kalmıştı.
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Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı 3-1 yenen Real Madrid'de de bu gol sevincine benzer bir hareketi Los Galacticos'un yıldızları Sergio Ramos ve Valverde'den geldi.
Sosyal medyada kullanıcılar iki fotoğrafı da paylaşarak "benzer işler" yorumunda bulundu.