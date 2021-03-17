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Real Madrid'li kullanıcıların gol sevinçleri olay oldu

Real Madrid'li kullanıcıların gol sevinçleri olay oldu

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'nın İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'a davet etmek için yaptıkları gol sevincinin benzerini Real Madrid'in yıldızları Ramos ve Valverde yaptı.