Haber Merkezi
İspanya La Liga'da Real Valladolid, La Liga'nın 30. haftasında konuk ettiği Getafe'ye 4-0 yenildi.
Mücadelenin 67. dakikasında Valladolid yedek kulübesinde yaşananlar ise maça damga vurdu.
YEDEK KULÜBESİNDE TAKIM ARKADAŞINA SALDIRDI
Valladolid yedek kulübesinde Luis Perez, Juanmi Latasa'ya saldırdı.
Takım arkadaşı tarafından tutulan futbolcu güçlükle kontrol altına alındı.
Taraftarları oldukça şaşırtan anlar anbean yayına da yansıdı.
O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Perez daha sonra kulübedeki yerinden kalkarak sinirli bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.
Real Valladolid, La Liga'da 16 puanla son sırada yer alıyor.
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