Rebrov'un menajeri: Fenerbahçe ile görüştük

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Sergiy Rebrov'un menajeri, Ukrayna basınına konuştu.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü adayların Hırvat Teknik Adam Nenad Bjelica ile Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut olduğu biliniyordu.

Ancak geçtiğimiz gün, Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

''ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜK''

Macaristan'da Ferençravos'un teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Sergiy Rebrov'un menajeri, Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rebrov'un menajeri Sandor Varga, "Fenerbahçe başkanı bizimle birkaç kez temasa geçti. Türkiye'de oynadı ve orada bilinen bir oyuncu, başarılı da oldu ve seviliyor. Şu anda 3 yıllık daha sözleşmesi var ve Budapeşte'de mutlu. Ailesi yanında, kulüp de onu destekliyor" ifadelerini kullandı.

''TAKIMINI ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYOR''

Menajer ayrıca, "Fenerbahçe ile birlikte Dinamo Kiev, İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den teklifler oldu. O şu anda takımını şampiyon yapmak için mücadele veriyor" dedi.

2003-04 sezonunda Fenerbahçe forması giyen 46 yaşındaki Sergei Rebrov, Ferençvaros'tan önce Al Ahli ve Dinamo Kiev'de teknik direktörlük yaptı. Ukraynalı teknik adam, 2.11'lik puan ortalaması yakaladı.