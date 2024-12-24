1. Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Adanaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Karatepe, maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"PLAY-OFF'UN İÇİNDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Karatepe, şu ifadeleri kullandı:

Kazanmayı hedeflediğimiz bir maçtı. Bireysel hatalar yüzünden goller yedik. Bu maçı kazanmak ve üst sıralarda yer almak istiyorduk. Bu sonuç da bize yakışmadı açıkçası. Yeni yılı iyi değerlendirip play-off’un içinde bitirmeyi hedefliyoruz.