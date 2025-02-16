Recep Uçar: 13 haftanın en kötü iç saha oyununu oynadık

İHA

Konyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu

düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

"DAĞILDIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU"

Uçar, şu şekilde konuştu:

Gerginlik seviyesi ve psikolojisi bu kadar yüksek bir maçta erken gol olması ister istemez bizi aşağı çekti. 1. dakikada herkes gol yiyebilir, bunu açıklamak mümkün değil ama bir türlü istediğimiz oyun kurgulayamadık. Yani bana göre 13 haftanın en kötü iç saha oyununu oynadık. Yapmak istediklerim en az yapabildiğimiz, sonrasında dağıldığımız bir maç oldu. Her ne kadar toparlamaya çalışsak da baskılarla kaybettiğimiz hücum setlerinde bir türlü istediğimiz şekilde değerlendiremedik. Futbolcuların da bireysel performansların altında kalması da bunun sebebiydi.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Uçar, maç sonu taraftarların kendisine yönelik istifa tezahüratlarıyla ilgili de, şu şekilde konuştu: