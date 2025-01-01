Recep Uçar: Alanya'ya kazanmak için gideceğiz

İHA

Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

"UMARIM ARZU ETTİĞİMİZ BAŞARILARA BU SENE ULAŞIRIZ"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek, şu şekilde konuştu:

Konyaspor olarak umarım arzu ettiğimiz başarılara bu sene ulaşırız. Alanyaspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Cuma günü maçımız var. Her ne kadar ligde onlar daha alt konumda gibi görünse de gerek oyuncu kalitesi olarak gerekse de oyun kalitesi olarak daha yukarıda olabilecek bir takım. Özellikle Sami hocayla beraber son 5 maçta 8 puan almayı becermiş bir takım. Konyaspor olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp, kazanmak için gideceğiz. Umarım arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyup arzu ettiğimiz sonuçları alıp buraya döneriz.

"KONYASPOR BÜYÜK BİR CAMİA"

Yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararını değerlendiren Uçar, şu şekilde konuştu:

Yönetimimizin almış olduğu bir karar. Konyaspor büyük bir camia. Şu an yönetimiz ve başkanımız sağ olsunlar bu kulübe çok özverili bir şekilde hizmet ediyorlar. Bu gibi camialar her kongrelerden daha güçlü çıkarlar. Konyaspor da umarım bu kongreden daha da güçlenerek çıkacaktır.

"KOLAY BİR MAÇIN BİZİ BEKLEMEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Orta saha oyuncularından Marko Jevtovic ise Alanyaspor maçı hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: