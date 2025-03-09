Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin sonuna yaklaştıkça maçların zorluk ve stresinin arttığını belirtti.

"KALAN BÖLÜMDE DAHA İYİ SKORLAR ALARAK LİGİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Uçar, şu ifadeleri kullandı:

Sivasspor'dan aldığımız 1 puan ve Trabzonspor'dan aldığımız galibiyetin bize verdiği pozitif enerjiyle buraya geldik. Amacımız buradan puanlar almaktı. İlk yarı savunma ve hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Çok üretken olamadık. Rakibe de fazla pozisyon vermedik. Yediğimiz bir penaltı golü var. Sonrasında Adil Demirbağ ile duran toptan pozisyon bulduk. Devre böyle sonlandı. İkinci yarıya oyunu ve bazı oyuncuları değiştirerek başladık. Bunun pozitif etkilerini gördük. Golü biz kovalarken kornerden yediğimiz bir gol var. Sonrasında kazanmak için hamleler yaptık. Çift forvete döndüğümüz dönemde kaçırdığımız pozisyonlar da var. Bugün buradan iyi bir neticeyle dönmek istemiştik. Hafta sonu evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçı var. Kalan bölümde daha iyi skorlar alarak ligi bitirmek istiyoruz.