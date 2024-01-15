Recep Uçar: Kaçan penaltı bizim için talihsizlik Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Kayserispor, Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, iyi bir oyun gösterdiklerini söyleyerek, "Galatasaray deplasmanları Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri. Biz buraya bir plan dahilinde oyun ortaya koymak ve puan almak istiyorduk. Doğru ve planlı oyunla iyi başladık. Kaçan penaltı bizim için talihsizlik. İkinci yarı planladığımız oyunu oynamak istedik ve 1-1 yaptık. Sonrasında talihsiz bir penaltı ve 2-1 kaybettik. İlk defa Süper Lig'de oynayan genç oyuncularımız var. Kayserispor büyük bir camia, sahada da o formanın ağırlığını çocuklar taşıdı. Onları yürekten kutluyorum. Puan almaya çok yaklaşmıştık, üzgünüm. Galatasaray'a karşı oynanması gerektiği gibi oynadık" sözlerini sarf etti.

"Penaltılara bakmadım"

Maç içindeki penaltı pozisyonlarına değinen 48 yaşındaki teknik adam, "Penaltılara da bakmadım, çok da konuşmayacağım. Neticesinde puan alamadık, üzgünüm. Mücadeleden dolayı mutluyum, gururluyum. Galatasaray'ı tebrik ederim. Kulüp olarak zor dönemden geçiyoruz. Kayserispor, Kayseri'nin en değerli markası, üstesinden gelmek için seri yakalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.