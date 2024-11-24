Recep Uçar: Maç değerlendirmesi yapası gelmiyor insanın

İHA

Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"SADECE İKİ POZİSYON VERDİK"

Uçar, şunları dedi:

Göztepe maçı sonrası yine son dakikada galibiyete bu kadar yaklaştığımız bir oyunda uzatmada kaybettiğimiz 3 puan, çok üzgünüm. Normalde futbol konuşan bir insanım, oyun değerlendirmek istiyorum ama olanları söylemeden geçemeyeceğim. Oyunu değerlendirmeden önce Başakşehir maçından beri başlayan hakem hataları ne hikmetse bizim aleyhimize devam ediyor. Başakşehir maçında burada kazanmamıza rağmen olanlar Göztepe'de geçen hafta isyan ettiğim pozisyonlar 90+'da verilmeyen fauller, kornerler. Bugün de 90+'da yediğimiz korner golü. Evet daha iyi savunmamız lazım belki evet biz üzerimize düşeni alacağız ama lütfen bana birileri açıklasın. Yani bugün yöneten hakem arkadaşlar da maçtan sonra konuştum. Calvo'nun iki eliyle bastığını Kadıköy'de, Dolmabahçe'de ya da Türk Telekom Arena'da çalar mısınız, çalamaz mısınız? Gol kararı çıkmadı hakemin ağzından. Vereyim vermeyeyim arası gitti geldi. Biz sarı kartı yiyoruz, eyvallah doğru ama bizim yaptığımız geçişlerde indirilen oyuncular ne hikmetse rakip sarı kart görmüyor. Bunlar da oyunun gidişatını etkiliyor. Ben 3 haftadır puan da alsam, çok ciddi hakem hatalarıyla karşılaşıyorum ve lütfen bunları iyi değerlendirsinler. Bu kadar emek harcadığımız, bu kadar getirdiğimiz bir maç son dakikada bu kadar basit gitmesi inanın yazık. Maç değerlendirmesi yapası gelmiyor insanın ama evet planımızın stratejimizin bölüm bölüm çalıştığı genel anlamda baktığımızda rakipten daha çok pozisyon ürettiğimiz geçişlerle de olsa set hücumlarında da olsa ikinci yarıda da daha çok ürettiğimiz bir oyun. Sadece iki pozisyon verdik.

"BU ÜLKEDE DÜRÜST OLANLAR HER ZAMAN KAYBEDECEK Mİ?"

Hakem tarafından çok kolay kart gördüğünü ve birçok faul pozisyonunu vermediğini belirten Uçar, şu şekilde konuştu: