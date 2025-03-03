Recep Uçar: Penaltı atmaya alışkın değiliz

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Konyaspor, son dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi takımın golünü, 90+10. dakikada Umut Nayir (P) kaydetti.

Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"İVMEMİZ DEVAM EDER"

Recep Uçar, şunları dedi:

Bulunduğumuz konumdan uzaklaşmak adına mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Trabzonspor, son haftalarda ligin formda takımlardan biri, iyi sonuçlar alan bir ekipti. Daha oturaklı oyunları vardı. Ama baktığınızda ilk yarıya bakınca, topa onlar daha fazla sahip oldu ama çok pozisyon vermedik. İkinci yarıda daha çok net pozisyon üreten bizdik. Deniz'in bir kurtarışı vardı, o bizi hayatta tuttu. Sonrasında geçişlerimiz var. Uzatmalarda çok puan kaybettik ama ilk defa uzatmalarda gol attık. Konya şehrine, buraya gelen, Konya şehrine hayırlı olsun. Umarım bundan sonra ivmemiz devam eder.