İHA

Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

"KAZANMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, şu şekilde konuştu:

Cumartesi günü oynayacağımız Rizespor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Baktığımızda rakibimiz son 3 iç saha maçında kazanan bir ekip. Son 7 maçında da 5’ini kazanan bir ekip. İç sahada özellikle çok coşkulu, istekli ve agresif oynayan bir ekip. İyi bir teknik kadrosu, teknik direktörü olan ve kaliteli oyuncuları olan bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama bizde bundan önceki 5 maçta olduğunu gibi en iyi şekilde hazırlanıp gene Rize’ye kazanmak için gideceğiz. Elimizden geleni ve hazırlandığımız oyunu en iyi şekilde sergileyip kazanmak en büyük hedefimiz. Umarım da hedefimize ulaşırız.

"HİÇBİR TAKIM SON DAKİKALARDA GOL YEMEK İSTEMEZ"

Son dakika golleri ile puan kaybettiklerini ifade eden Uçar, şunları dedi:

Hiçbir takım son dakikalarda gol yemek istemez. Bu durumun da farklı farklı sebepleri vardır. Bizimki ise biraz da bireysel hatalardan gerçekleşti. Elbet de bu durumun bu şekilde devam etmesini bizlerde istemiyoruz.

"KARŞIMIZDA ÇETİN BİR RAKİBİMİZ VAR"

Brezilyalı hücum oyuncusu Pedrinho ise, şu şekilde konuştu: