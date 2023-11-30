İHA

Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Teknik çalışmanın ardından antrenman kısa alandaki pas çalışmasıyla sürdü.

"En iyi sonucu almak tek arzumuz olacak"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Abdullah hoca geldikten sonra da iç sahada 2 maçın 2’sini de kazanan bir ekip. Oyun planları var. Bazen oyunlar onlar adına iyi gitmese de oyunu değiştirebilecek iyi oyuncuları var. Zor bir müsabaka. Biz en iyi şekilde hazırlanıp alabileceğimiz en iyi sonucu almak tek arzumuz olacak. Trabzonspor içerde ve dışarıda topa sahip olmak isteyen bir takım. Bizim maçta da muhtemelen topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hem hücumda hem savunmada kurguladığımız oyunu en iyi şekilde sahaya yansıtmak bizim hedefimiz olacak.