Recep Uçar: Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynayıp iyi sonucu alırız

Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü saat 20.00'da Bodrum FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam ederek taktik çalışma ile tamamlandı.

"ONLARI EVLERİNE BU HAFTA MUTLU GÖNDERECEĞİZ"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, şunları dedi:

Pazar gününden beri aralıksız devam ediyoruz hazırlıklarımıza, 2 günümüz var. Bodrum maçı evimizde, bizim için hayati önem arz ediyor. Bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. En iyi şekilde taktiksel, fiziksel, zihinsel hazırlandık. Bu maçta özellikle seyircimizin ciddi desteğiyle beraber iyi bir oyunla, iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza devam etmek istediğimiz bir maç. Son haftalardaki oyun anlamında genel olarak bir memnuniyetsizliğim yok. Aslında memnuniyetim de var ama bir türlü bunu sonuca yansıtamadık. Ümit ederim bu maçla beraber puan anlamında çıkış yakalayacağımız bir maç olur. Bizim adımıza artık bence mazereti olmayan aması, fakatı olmayan bir maç. Her şartta, her durumda sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp daha rahat konuma gelebileceğimiz bir maç. Umarım arzu ettiğimiz oyunu oynayıp iyi sonucu alırız. Ama bu maçta inanın bizim oyunumuzun coşkusunun artmasının bir numaralı faktörü de belirtmeden geçemeyeceğim, iç sahada seyircimizin desteği. Benim özellikle bu maç için özel ricam, daha önceki maçlarda da çok dile getirmedim ama bu maç gerçekten ihtiyacımız var. Bütün seyircilerimizin, bütün Konyaspor sevdalılarının bütün gençlerin, hanımların herkesin bu maça gelip çocukları desteklemesini istiyorum. İnşallah onları evlerine bu hafta mutlu göndereceğiz.