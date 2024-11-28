İHA

Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı. Konya ekibi, bugün karayolu ile Adana'ya hareket edecek.

"GENEL ANLAMDA MAÇ HAZIRLIKLARIMIZ İYİ GİDİYOR"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, şu şekilde konuştu:

Hafta başından beri Adana Demirspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Toplantılarımız, analizlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Konya'daki son antrenmanımızı yapacağız. Öğle yemeğinden sonra da Adana'ya yola çıkacağız. Adana'da da bir idmanımız olacak. Hazırlıklarımız genel anlamada iyi. Sadece hazırlıklara katılamayan cezalı oyuncumuz Bazoer var. Onun dışında ciddi sakat olan bir oyuncumuz da yok. Ufak tefek sakatlıkları olanlarda da aramızda çalışmalara başladı. Genel anlamda maç hazırlıklarımız iyi gidiyor. Ümit ederiz ki Adana Demirspor maçı bizim için gidip iyi neticeyle sonuçlanabilecek bir maç olur.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN BİZ KENDİ HAZIRLIĞIMIZI ÇOK İYİ YAPIYORUZ"

Adana Demirspor'da yaşanan teknik direktörlük değişikliğine de değinen Uçar, şu şekilde konuştu:

Bizim Başakşehir maçındaki gibi maça 2 gün kala teknik direktör değişikliği oldu. Adana Demirspor açısından bu durum motivasyon anlamında pozitif bir katkı sağlayacaktır. Hocanın nasıl bir oyun kurguladığına dair hiçbir fikrimiz yok. Sadece geçmiş maçlarından nasıl oyunlar oynattığını biliyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz kendi hazırlığımızı çok iyi yapıyoruz.

"İNŞALLAH 3 PUANLA DÖNECEĞİZ"

Başarılı savunmacı Adil Demirbağ ise hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları dedi:

Adana Demirspor maçının hazırlığı devam ediyor, Recep hoca bizi iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bugün yolculuğumuz başlayacak. Oranın hava şartlarına tam adapte olup inşallah 3 puanla döneceğiz.

"TRANSFER DEDİKODULARI İÇİN ÇOK ERKEN"

Trabzonspor'a transferi hakkında basında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Demirbağ, şu ifadeleri kullandı: