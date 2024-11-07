İHA

Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

"BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, şu şekilde konuştu:

Başakşehir maçı, ekibimizle birlikte çıktığımız ilk maçtı. Seyircimizin güzel desteği ile galibiyetle kapatmak bizi mutlu etti. Ama Başakşehir dosyasını pazartesi günü kapattık. Dün itibariyle de deplasmanda oynayacağımız Göztepe maçı hazırlıklarına başladık. Artık tamamen odağımız, bütün çalışmalarımız Göztepe maçı üzerine. Bu maça da hazırlıklarımız devam ediyor. Göztepe evinde kaybetmeyen bir takım. İç sahada çok arzulu ve coşkulu oynayan bir takım. Ligimizin en iyi iç saha takımlarından bir tanesi. Amacımız iyi futbol oynayıp herkesi mutlu edebilecek bir sonuçla dönebilmek. Onun için de bütün hazırlıklarımızı tamamlamaya devam ediyoruz.

"GÖZTEPE'Yİ DEVİREN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ise, maç hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, şu şekilde konuştu: