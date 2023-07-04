Redmond baba oldu: Sıra transfer görüşmelerinde Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Nathan Redmond baba oldu. Redmond'ın, bebeğine Smokey Chai ismini verdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

ensonhaber.com Beşiktaş'ta Teknik direktör Şenol Güneş’in favorileri arasında yer alan Jamaikalı asıllı İngiliz yıldız Nathan Redmond'ın bebeği dünyaya geldi. Baba oldu Baba olan Redmond, çocuğuna Smokey Chai adını koydu. Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Redmond'a ise kulüp tarafından bir hafta süre verilmişti. Sırada Beşiktaş ile görüşmeler var Redmond ile devam etme isteği bulunan Beşiktaş, oyuncunun vereceği karara göre yol haritasını belirleyecek. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Nathan Redmond'un ailesiyle bir görüşme yapmış, futbolcuyla da şartlar konusunda konuşan ve koşulların üzerinden geçen Kazancı, İngiliz oyuncudan olumlu dönüş almıştı. Öte yandan, geçen sezon siyah-beyazlı takım ile 28 karşılaşmada görev alan Redmond, 6 gol ve 6 asist kaydetti.