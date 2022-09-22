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    Redmond: Beckham bana Beşiktaş'ı övdü

    Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Nathan Redmond, basın toplantısında David Beckham ile olan Beşiktaş konulu diyaloğundan bahsetti.
    • 22.09.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:14
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    Redmond: Beckham bana Beşiktaş'ı övdü

    Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond, basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

    Beşiktaş forması ile 2 karşılaşmaya çıkan Redmond, "Beşiktaş taraftarının muazzam sevgisi ve desteğini gördüm. 2 maç oldu çok erken ama istediğimiz sonuçları alamazsak da taraftarın gösterdiği sevgi inanılmazdı." ifadelerini kullanarak sözlerine başladı.

    Fenerbahçe ile oynayacakları derbi mücadelesine de değinen Redmond, "Önümüzdeki Fenerbahçe derbisine hazırlanmak için süremiz var. En iyi şekilde derbiye hazırlanacağız ve taraftarlarımızın gönlünü alacağız, onları mutlu edeceğiz." diye konuştu.

    Redmond: Beckham bana Beşiktaş ı övdü #1

    Transfer sözleri

    Transfer döneminde belli kulüplerden teklifler aldığını belirten Redmond, "İngiltere'den de teklifler aldım. Beşiktaş'ın da bana ilgisi vardı. Teknik direktörümüzle, Dele Alli ve ailemle konuştuktan sonra bana olan ilginin hoşuma gitmesi sonucunda buraya gelmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

    Redmond, "Bana gelen her transfer teklifini anlatsam bu toplantı burada bitmez." sözlerini kullandı.

    Beşiktaş'a gelmeden önce David Beckham ile de fikir alışverişinde bulunduğunu belirten Redmond, "David Beckham bana buraya gelirken Türkiye'yle ilgili çok spesifik şeyler söylemedi. Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışında olduğunu ve bana Beşiktaş'ın çok farklı bir atmosfere sahip olduğunu ve buradan keyif almam gerektiğini söyledi." diye konuştu.

    Redmond: Beckham bana Beşiktaş ı övdü #2


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